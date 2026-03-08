Bronza za Dimitrija Jovanovića na mitingu u Dudincima, dva srebra za Milana Jovića

Mladi srpski atletičar Dimitrije Jovanović, član Gradskog atletskog kluba „Leskovac“, osvojio je bronzanu medalju na prestižnom međunarodnom mitingu u sportskom hodanju Dudinská 50, koji je održan u banjskom mestu Dudince u Slovačkoj.

Jovanović je do medalje stigao u trci na 1.000 metara, u konkurenciji dečaka rođenih 2013. godine, ostvarivši rezultat 4:57, što ujedno predstavlja i njegov lični rekord.

U snažnoj međunarodnoj konkurenciji mladih hodača iz više evropskih zemalja, Dimitrije je od samog početka trke bio u borbi za najviši plasman, da bi na kraju odličnom završnicom zasluženo osvojio treće mesto i bronzanu medalju.

Pobedu u ovoj trci odneo je slovački takmičar Mihail Benčik sa rezultatom 4:24, dok je drugo mesto pripalo njegovom sunarodniku Matušu Kučeri, koji je stazu prešao za 4:44.

Miting Dudinská 50 važi za jedan od najpoznatijih i najkvalitetnijih svetskih događaja u disciplini sportskog hodanja. Ovo takmičenje ima visok međunarodni status i svake godine okuplja najbolje hodače sveta, ali i veliki broj mladih talenata koji se takmiče u pratećim trkama.

Osvajanjem bronzane medalje u ovako jakoj konkurenciji, Dimitrije Jovanović je još jednom potvrdio svoj veliki talenat i pokazao da srpsko sportsko hodanje ima svetlu budućnost.

Još jedan uspeh ostvario je i Milan Jović, takođe član Gradskog atletskog kluba „Leskovac“, koji je na Prvenstvu veterana u dvorani u Beogradu osvojio dve srebrne medalje.

Jović je do odličja stigao u disciplinama 400 metara i 800 metara, pokazavši odličnu formu i još jednom potvrdivši kvalitet i dugogodišnje iskustvo.

Ovi rezultati predstavljaju još jednu potvrdu uspešnog rada Gradskog atletskog kluba „Leskovac“.

Veliku zahvalnost dugujemo klubu i Gradu Leskovcu na podršci koju nam pružaju.