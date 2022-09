Cena dizela ista, benzin jeftiniji za tri dinara

Ministarstvo trgovine objavilo je najviše maloprodajne cene goriva koje će važiti do 16. septembra do 15 časova, tako da će cena dizela ostati ista 217,5 dinara za litar, dok će benzin BMB 95 biti jeftiniji za tri dinara i litar će koštati 177 DINARA.



Ministarstvo cene određuje u skladu sa Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte i objavljuje ih svakog petka do 15 časova.