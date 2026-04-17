Cene goriva u narednih sedam dana ostaju nepromenjene

Maksimalne maloprodajne cene derivata nafte u narednih sedam dana ostaju nepromenjene. Cena evrodizela iznosiće 217 dinara za litar, dok će cena benzina iznositi 191 dinar po litru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.