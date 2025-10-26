Čestitka gradonačelnika Leskovca povodom praznika Svete Petke

Povodom obeležavanja praznika Svete Petke, gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović uputio je čestitku, u kojoj kaže:

„Svim pravoslavnim vernicima koji obeležavaju praznik Prepodobne mati Paraskeve, želim da ovaj dan provedu u krugu svojih najbližih. Sveta Petka, svetiteljka koja je pomagala bolesnima i siromašnima, zaštitnica žena, podstrek nam je za dela pobožnosti i milosrđa.

Svima koji večeras i sutra slave krsnu slavu, čestitam praznik sa željom da ga provedu u radosti i sreći, miru i blagostanju.“