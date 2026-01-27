Čestitka gradonačelnika Leskovca povodom Savindana

Povodom obeležavanja današnjeg praznika, gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović uputio je čestitku u kojoj se navodi:

„U ime Grada Leskovca i svoje ime povodom Savindana, školske slave i jednog od najznačajnijih praznika srpske duhovnosti i kulture, upućujem srdačne čestitke svim učenicima, prosvetnim radnicima, roditeljima i građanima. Sveti Sava nas vekovima uči vrednostima znanja, sloge, tolerancije i čovekoljublja. Njegovo delo postavilo je temelje srpskog obrazovanja, duhovnosti i državnosti i ostaje trajna inspiracija da istrajemo na putu znanja, odgovornosti i zajedništva. Neka nas Savindan podseti na značaj ulaganja u obrazovanje i vaspitanje mladih, jer upravo oni predstavljaju snagu i budućnost našeg društva. Svim školama koje danas obeležavaju svoju slavu želim uspešan rad, a učenicima mnogo znanja, radoznalosti i uspeha u školovanju. Srećan Savindan!“