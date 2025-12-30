Čestitka predsednika Opštine Vlasotince

Predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović čestitao je sugrađanima predstojeće praznike. Čestitku Petrovića prenosimo vam u nastavku.

„Poštovani sugrađani,

Iza nas je još jedna godina u kojoj smo se trudili da zajedno radimo na tome da našu opštinu učinimo boljim mestom za život. Izazova ima na svakom koraku, ali to treba da nam bude dodatni motiv da stvaramo nove prilike za napredak.

Verujem da smo tako snažniji i okrenuti rezultatima koji donose dobrobit svim žiteljima naše opštine.

I u 2026.godini želim vam ono što mislim da je najvažnije – zdravlje, mir, slogu i ljubav, na ličnom i profesionalnom planu. Uz znanje, strpljenje, trud i rad mnogi ciljevi postaju ostvarivi.

Srećni vam novogodišnji i božićni praznici.“