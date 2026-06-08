Četiri nezgode na području PU Leskovac, povređena dva lica

Tokom prethodnog vikenda na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su 4 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica zadobila povrede.

Kako se navodi u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac, stanje bezbednosti saobraćaja u ovom periodu povoljnije je u odnosu na isti period prošle godine. Zabeležen je manji broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama, što predstavlja pozitivan pokazatelj i rezultat višeg nivoa odgovornosti svih učesnika u saobraćaju.

I pored pozitivnih pomaka, brzina ostaje dominantni faktor koji utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda, ali i na težinu njihovih posledica. Neprilagođena i prekoračena brzina direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju.

Apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas i prilagode vožnju uslovima na putu. Takođe, pešake i druge učesnike pozivamo na odgovorno i bezbedno ponašanje.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.