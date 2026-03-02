Članovi KK „UNSU“ Leskovac zablistali na turniru u Šapcu

Prvi kvalifikacioni turnir Fudokan karate Savez Srbije u ovoj sezoni održan je u nedelju, prvog marta, u Sportskoj hali „Zorka“ u Šapcu. Na takmičenju su nastupili i predstavnici Karate kluba UNSU iz Leskovca, ostvarivši izuzetne rezultate.

Čak 22 takmičara leskovačkog kluba osvojila su ukupno 43 medalje – 29 zlatnih, 10 srebrnih i 4 bronzane, čime je potvrđen kvalitet rada, posvećenost sportista i stručnog štaba kluba.

Ovaj uspeh predstavlja odličnu uvertiru pred nastavak sezone. Već 21. marta reprezentativce očekuju prve pripreme Nacionalnog tima u Sokobanji, nakon čega slede prijateljski turniri u Čačku i Boru. Kruna prolećnog dela sezone biće učešće na Šampionatu sveta, koji će biti održan od 7. do 10. maja 2026. godine u gradu Covasna, u Rumuniji.

U Šapcu je tom prilikom organizovana i svečana dodela priznanja najuspešnijim sportistima, trenerima i klubovima Fudokan karate Saveza Srbije za 2025. godinu, a među laureatima našli su se i takmičari Karate kluba UNSU:

Duša Arsić – 3. mesto (poletarci)

Mila Nikolić – 1. mesto (pionirke)

Sofija Popović – 3. mesto (pionirke)

Nađa Danić – 1. mesto (starije pionirke)

Tadija Danić – 2. mesto (mlađi pioniri)

Đorđe Stojanović – 2. mesto (stariji pioniri)

Andrej Petković – 1. mesto (stariji pioniri)

Lazar Arsić – 1. mesto (kadeti)

Andrea Jovanović – 1. mesto (kadetkinje)

Natalija Stevanović – 1. mesto (juniorke)

Bobana Ivanovski – 2. mesto (juniorke)

Mina Milenković – 1. mesto (omladinke)

Bratislav Cvetković – 1. mesto (omladinci)

Sanja Stanojević – 1. mesto (seniorke)

Jelena Stanojević – 1. mesto (starije seniorke)

Za najboljeg trenera Saveza u 2025. godini proglašena je Jelena Stanojević, trener Karate kluba UNSU, dok je za najbolji klub u protekloj godini proglašen upravo Karate klub UNSU iz Leskovca sa osvojenih 61.299 bodova, ispred KK Čačak iz Čačka i SKU Tang Soo Do iz Bora.

Ovi rezultati još jednom potvrđuju da je Karate klub UNSU jedan od najuspešnijih sportskih kolektiva u zemlji, kao i da Leskovac ima čime da se ponosi kada je u pitanju karate sport. Pred klubom su novi izazovi i međunarodna takmičenja, a dosadašnji rezultati ulivaju veliko poverenje u nastavak uspešne sezone.