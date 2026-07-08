Crna statistika: Dve osobe dnevno u proseku izgube život tokom letnje sezone

Dve osobe dnevno u proseku izgube život u saobraćajnim nesrećama na putevima u Srbiji tokom juna, jula i avgusta, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, pokazuju podaci Uprave saobraćajne policije. Nadležni u ovoj Upravi najavljuju nastavak pojačane kontrole saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone.

Prema rečima pukovnika Dejana Stevića iz Uprave saobraćajne policije, za nama je izuzetno težak, crni vikend, tokom kojeg je u saobraćajnim nesrećama život izgubilo pet osoba, od čega troje mladih učesnika u saobraćaju. Posebno zabrinjava podatak da je od početka ove godine u saobraćajnim nesrećama život izgubilo 45 mladih osoba.

Tokom juna ove godine na putevima su život izgubila 23 lica, dok je u istom mesecu prošle godine život izgubilo 50 lica. Iako je broj poginulih u junu ove godine značajno manji u odnosu na jun prošle godine, letnji meseci i dalje predstavljaju period povećanog rizika u saobraćaju.

–Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima, sa posebnim akcentom na otkrivanje i sankcionisanje prekoračenja brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nesreća sa najtežim posledicama – dodaje Stević.

Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije apeluje na sve vozače da poštuju ograničenja brzine, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, koriste sigurnosni pojas, prave pauze tokom dužih putovanja i da za volan sedaju odmorni i potpuno sposobni za bezbednu vožnju.