Da li su ovo najbolje nove srpske reči?

Duhoklonuće, opazica, umosklop…Ovo su samo neke od reči, koje su se našle na takmičenju za najbolju novu srpsku reč, organizovanom na sajtu „Mala biblioteka“. Imajući u vidu da su osmišljene od strane pisaca, novinara, a pre svega, mladih ljudi, pitali smo stručnjake, da li one i zvanično mogu biti uvedene u srpski jezik.



Nesvoj odnosno bot, zrčak ili selfi. Veliki broj predloženih reči potiču uglavnom iz engleskog jezika. A kao razlog za to, Danijela Radovanović, profesorka srpskog jezika u Ekonomskoj školi „Đuka Dinić“ navodi prvenstveno uticaj globalizacije, a samim tim i interneta i društvenih mreža.



Beznemož, reč koja potiče od modalnih glagola u engleskom jeziku must i have to ili pak opazica, koja u suštini predstavlja komentar, da li je značenje ovih reči zapravo i jasno većini? Ovo je ključno pitanje, koje bi trebalo postaviti, kaže profesorka Radovanović.



Prema objašnjenju profesorke Radovanović, pojedine reči, koje su već prihvaćene u našem govoru i ne bi trebalo da imaju zamenu. Kao primer za to je selfi, reč koja je uvedena u rečnik Matice srpske.