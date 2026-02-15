Dan državnosti Republike Srbije se kao državni praznik obležava 15. i 16. februara, u znak sećanja na dva događaja koja su se dogodila na veliki hrišćanski praznik Sretenje Gospodnje.

Jedan kada je u Orašcu 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, koji je ujedno označio i početak srpske revolucije, i drugi, kada je 1835. u Kragujevcu izdat i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjažestva Srbije, poznat i kao Sretenjski.

Povod za izbijanje Prvog srpskog ustanka bio je odgovor na seču knezova izvršenu od strane dahija koje su uzurpirale vlast u Smederevskom sandžaku.

Borba za slobodu nastavljena je Drugim srpskim ustankom koji je predvodio Miloš Obrenović. Njegovim završetkom 1815. završena je i prva faza Srpske revolucije, a nastupilo je vreme borbe za autonomiju čiji je vrhunac Sretenjski ustav.

Ustav nije naišao na odobrenje velikih sila pa je to bio razlog njegovog ukidanja već u aprilu.

Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, a kao državni praznik u Republici Srbiji obnovljen je 10. jula 2001, a slavi se od 15. februara 2002. godine.

Republika Srpska i Srbija utvrdile su zajedničko obeležavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.