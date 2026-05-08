„Dan karijere“ u Tehničkoj školi u Vlasotincu

Peti put Tehnička škola u Vlasotincu organizovala je manifestaciju Dan karijere. sa ciljem da objedini predstavljanje svojih obrazovnih profila, mogućnosti za studiranje, ali i da odraslima predstavi mogućnosti obuka u svrhu priznavanja prethodnog učenja, za šta je ova ustanova akreditovana. Poseban akcenat stavljen je na modele dualnog obrazovanja i mogućnosti koje nudi Trenig centar.



-Tehnička škola je ove godine, i zvanično, bogatija za jedan izvanredan rekonstruisan i dograđen objekat kakvih je malo u Srbiji, ali i u okruženju. On svedoči o naporima škole, lokalne samouprave a pre svega države, da stvori uslove za školovanje onih kadrova koji su potrebni privredi i time omogući efikasno funkcionisanje tržišta rada, zaposlenje i bolju perspektivu svakog učenika, odnosno radnika. Na naše, srpsko, pa i lokalno tržište rada neminovno se reflektuju procesi koji su aktuelni u Evropi. Izazova ima na svakom koraku, a prisutna je i doza neizvesnosti zbog globalnih sukoba. Iako je neophodno da pratimo globalna kretanja, neophodno je i da svoje snage usmerimo na razvoj sopstvenih znanja i mogućnosti – rekao je predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović.

Vršilac dužnosti direktora Tehničke škole Jelena Đokić, koja je od skora na ovoj funkciji, rekla je da joj je čast da bude načelu tako uspešne ustanove kakva je Tehnička škola i da je Dan karijere odlična manifestacija za promociju škole.

Skupu su prisustvovale i visokoškolske ustanove iz Niša, Leskovca, Beograda, Bora i Kosovske Mitrovice, kao i kompanije sa kojima škola sarađuje kroz programe dualnog obrazovanja.

Dan karijere u Tehničkoj školi podržali su Nacionalna služba za zapošljavanje, Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga i Turistička organizacija opštine Vlasotince.