Dan planete Zemlje na Odseku Visoke tehnološko-umetničke škole

Na Odseku Visoke tehnološko-umetničke škole u Leskovcu obeležen je Dan planete Zemlje, u organizaciji ove ustanove i Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave.

Izložbom radova nastalih na radionici „Ekološko oslikavanje tekstila“, u okviru projekta „Eko moda za budućnost“, kao i predstavljanjem takozvanog „Zelenog ormara“, studenti ove visokoškolske ustanove poslali su poruke o važnosti očuvanja okoline.

Kao pokretači novih ideja i aktivnosti, oni su pokazali da se cilj postiže malim koracima.

Izvođenjem predstave „Reciklaža“, i mališani koji pohađaju Predškolsku ustanovu „Vukica Mitrović“ potvrdili su da svest o ekologiji raste i razvija se od malih nogu, prevazilazeći okvire struke.

-Naša misija je jasna, da ukažemo na važnost zaštite naše okoline, sačuvamo prirodne lepote i okruženje učinimo lepšim i zdravijim za život- kaže Miodrag Šmelcerović, ispred Odseka Visoke tehnološko-umetničke škole u Leskovcu.

Važnost obeležavanja ovog datume naglasio je i Slađan Đikić, predstavnik Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave, koji je izrazio zadovoljstvo što se organizacija svake godine podiže na viši nivo.

Inače, ovo je dvanaesto po redu obeležavanje Dana planete Zemlje.