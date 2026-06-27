Danas počinje sezona kupanja na vlasotinačkom „moru“

Zbog visokih temperatura, a nakon ispunjenosti svih uslova, kupalište na gradskom jezeru u Vlasotincu danas je počelo sa radom. Rezultati analize vode uzvodno od brane pokazali su da je voda u pet od šest uzoraka u drugoj kategoriji kvaliteta i da su, po zakonu, dozvoljeni kupanje i rekreacija.

Zavod za javno zdravlje Leskovac uzorkovao je i analizirao vodu na šest lokacija: iznad brane (odličan kvalitet), kod groblja u Boljaru (veoma dobar kvalitet), kod vikend naselja Kruševica (dobar kvalitet), ispod uliva Ljuberađe u Vlasinu (odličan kvalitet), u samoj Ljuberađi pre uliva u Vlasinu (odličan kvalitet) i iznad uliva Ljuberađe u Vlasinu (dobar kvalitet).

Spasioci, koje angažuje SRC Vlasina, od danas do kraja kupališne sezone radiće svakog dana od 11 do 19 časova. Zavisno od vremena i gužve, biće ih od troje do petoro u tom vremenskom intervalu. Toaleti u sportskoj hali, čiji je ulaz iz pravca kafe bara, u funkciji su.

Tuševi su popravljeni, kabine uređene, a danas se završava i zamena trske na suncobranima, kažu u SRC Vlasina.

Na uređenju korita reke kod brane radilo je preduzeće Srbijavode, u čijoj je nadležnosti reka Vlasina.

– Kako smo obavešteni, Srbijavode će raditi rekonstrukciju brane nakon završetka kupališne sezone. Rekonstruisaće se svih šest ustava i oprema – rekao je, odgovarajući na odborničko pitanje pre dva dana na sednici Skupštine opštine, zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.