Danas polaganje probnog kombinovanog testa

Osmaci danas polažu onlajn kombinovani test u okviru probe male mature. Test sa pitanjima iz biologije, hemije, fizike, istorije, geografije, prvo će rešavati đaci iz Vojvodine od 8 do 12 sati, zatim sledi Beograd od 12 do 16, a učenici ostatka Srbije moćiće da pristupe platformi „Moja učionica“, od 16 do 21.30.

Nakon isteka vremena za rešavanje testa ponovnim logovanjem na platformu učenici će moći da vide rešenja zadataka testa koji su tog dana radili.

Analize zadataka sa sva tri testa sa probne male mature biće emitovane na trećem kanalu RTS-a u subotu od 12 sati, posle čega će biti dostupne na naslovnoj strani platforme RTS Planeta.

Analiza testa iz srpskog jezika biće emitovana od 12 do 12.45, matematike 12.45 do 13.45 i kombinovanog testa od 13.45 do 14.30.