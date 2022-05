Danas privremeno bez struje više sela i ulica u gradu

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnici distributivnog sistema da će bez električne energije u utorak, 17. maja, od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 14.00 h, biti stanovnici Bratmilovca, Badincea, Zloćudova, Nomanice i dela Mrštana, Donje Jajine, Šišinca, vikend naselje „Arapova dolina“ i dela Donjeg Sinkovca kod groblja.

Istog dana u vremenu od 9.00 h pa do završetka radova, a najkasnije do 15.00 h bez struje će biti i stanovnici stambenih zgrada u ul. Babičkog odreda br. 2 i br. 4 i ul.Vojvode Mišića br.26 i ulica: Vlade Jovanovića, Radeta Metalca, Stepe Stepanovića od br. 21 do br. 42, Pariskih komuna, Babičkog odreda od br. 50 do br. 97, Njegoševe, Jadranske, Puškinove i Viljema Pušmana od br. 23 do br. 29 u Leskovcu.