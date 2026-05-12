Danas proslavljamo Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca i iscelitelja

Vernici Srpske pravoslavne crkve proslavljaju praznik posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, velikom čudotvorcu i iscelitelju.



Sveti Vasilije bio je episkop zahumski i srpski pravoslavni svetitelj. Rođen 1610. godine kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjići kod Trebinja u Hercegovini. Umro je 1671. godine, a mošti ovog svetitelja se čuvaju u manastiru Ostrog, koje je mesto hodočašća i za vernike drugih religija. Kult svetitelja raširen je ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i na celom Balkanu.

Prema rečima sveštenika, čudima koja su se događala pod manastirom Ostrog, ali i na sam dan slave, i danas svedoče mnogi vernici.

Iako ne toliko česta, Sveti Vasilije je u mnogim domovima krsna slava. Prema verovanju, na ovaj praznik treba se iskreno pomolite čudotvorcu, a veruje se da će svaka iskrena želja iz dubine srca biti ispunjena.





