Petnaesti septembar ostaće upaćen kao značajan datum u istoriji srpskog naroda, kada je prilikom konačnog proboja Solunskog fronta na desetine hiljada boraca izgubilo živote u borbi za domovinu, među kojima više stotina Srba.

Prema odluci Vlade koja je doneta 2020. godine, u našoj zemlji danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zajednički praznik Srbije i Republike Srpske, koji simbolizuje jedinstvo srpskog naroda.

Daleke 1918. godine, na današnji dan, okončane su borbe koje su trajale od sredine 1916. godine. Dan kada je probijen Solunski front istoričari ocenjuju kao odlučujući za slom Centralnih sila u Prvom svetskom ratu.

Inicijativa za obeležavanje ovog praznika pokrenuta je ne samo zbog jačanja veza između Srbije i Republike Srpske i nacionalnog identiteta srpskog naroda, već i zbog poštovanja zastave kao državnog simbola. Zato su danas na državnim, lokalnim i javnim ustanovama u našoj zemlji istaknute zastave, a u gradu na Veternici srpske trobojke se vijore duž Bulevara oslobođenja i u užem centru grada.