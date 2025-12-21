Danas slavimo Detinjce

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas obeležava praznik Detinjce, kada roditelji simbolično „vezuju“ decu, a ona se „odvezuju“ uz poklone.

Očevi i majke na Detinjce, tri nedelje pred Božić, ujutro „vezuju“ decu, a nakon što se deca „odreše“ poklonima, roditelji ih odvežu, a potom poklone vrate deci nazad da se počaste.

Pošto je to uvek nedelja posle proslave Svetog Nikole, kaže se da „Sveti Nikola ujutro donosi deci poklone“.

„Pustite decu neka dolaze meni, i ne branite im, jer je takvih Carstvo Božije“, reči su Isusa Hrista kojih se vernici sećaju na dan praznika.

Detinjci, a potom Materice i Oci, provode se u zajedništvu, uz okupljanje porodice. Sledeće nedelje, na Materice, darodavci će biti majke, a poslednje nedelje pred Božić poklone dele očevi.