Danas slavimo Svetu velikomučenicu Marinu – Ognjenu Mariju

Pravoslavni vernici obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznatije kao Ognjena Marija. Iako u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovom, ovaj praznik je poštovan u narodu. U hramovima se služi Sveta arhijerejska liturgija.

Sveta Marina rođena je krajem trećeg veka, tokom vladavine cara Dioklecijana, u Antiohiji, današnjoj Turskoj. U 16. godini života, zbog odbijanja ponuđenog braka i vere u Gospoda Isusa Hrista, mučena je i pogubljena.

Danas se njena ruka nalazi u svetogorskom manastiru Vatopedu.

Veruje se da Ognjena Marija uvek odgovara na molitve i leči bolesne, bez obzira na veroispovest. Običaj je da se na ovaj dan ne rade nikakvi poslovi.

Ovoj svetiteljki posvećeno je nekoliko pravoslavnih hramova u Srbiji i inostranstvu.