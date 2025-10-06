Današnje isplate iz budžeta

Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 13.204.728 dinara, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Na ime jubilarnih nagrada iste su isplaćene Ivanu Janjiću i Dušanu Nikoliću, zaposlenima u Gradskoj upravi. Janjiću je za 35 godina rada usmereno 359.201 dinar, a Nikoliću za 40 godina rada 467.900 dinara.

Jadranka Jovanović i Nenad Marjanović, zaposleni u OŠ Vožd Karađorđe, dobili su solidarne pomoći u iznosu od po 118.870 dinara.

Za troškove ka PVV-u, PU Vukica Mitrović prebačeno je 219.116 dinara, dok je po ugovoru za JP Urbanizam i izgradnja opredeljeno 11.623.867 dinara.

Za predstojeći „LIFFE“, koji će se u našem gradu održati od 14. do 18. oktobra, LKC-u je isplaćeno 296.904 dinara.