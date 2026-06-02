„Dani jagode“ u Karađorđevcu

Manifestacija „Dani jagode“ okupila je 14. put proizvođače ove kulture u selu Karađorđevac.

Manifestaciji je prisustvovao i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Žarko Georgiev, potpredsednik MZ „Karađorđevac“, naglasio je da posao proizvodnje jagode nije nimalo lak, dodajući da je organizovanje ovakvih manifestacija od velikog značaja.

Kako je naveo, od tzv. „crvenog zlata“ u Karađorđevcu živi veliki broj meštana, koji takođe uzgajaju i oblačinsku višnju, kao i druge kulture.

Grad Leskovac, putem podsticaja, svake godine podržava poljoprivrednike. Kako je naglasio gradonačelnik Cvetanović, obaveza države i lokalne samouprave je da poljoprivreda bude delatnost od koje može da se živi.

-Od 2013. godine do danas preko lokalnog Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede, izdvojena je suma od 532 miliona dinara za 12 066 poljoprivrednih proizvođača. Budžetom za tekuću godinu predviđeno je 179,4 miliona dinara, od čega 90 miliona za subvencije,odnosno za 7,5 miliona više nego prošle godine – rekao je gradonačelnik, koji je uručio nagrade vrednim proizvođačima.

Održano je i nadmetanje u brzom skidanjupeteljki.

Ema Nikolić, Una Prokopović i Nikola Stojković, učenici osnovne škole, predstavili su se ovom prilikom recitacijama.