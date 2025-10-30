„Dani vodenice“ – čuvar tradicije vučjanskog kraja

„Dani vodenice“ održani su po trinaesti put u
organizaciji Doma kulture Vučje. Ova manifestacija okupila je brojne meštane
ovog kraja, koji čuvaju tradiciju od zaborava.
Anđelka Gligorijević i Ikonija Stojilković, učenice Muzičke škole „Stanislav Binički“ u Leskovcu, izvedbom izvornih pesama otvorile su manifestaciju, a potom je program upotpunio Dečiji ansambl narodnih igara i pesama Doma kulture Vučje.
Tradicionalno, tokom manifestacije, širio se miris kačamaka, a posetioci
su mogli da probaju i domaću pitu, kao i proju.
Vodeničar Slaviša Mitić otkrio nam je koje brašno je najbolje za kačamak.
-Cilj ove manifestacije je da se sačuvaju od
zaborava sve kulturne i istorijske
vrednosti, kao što su stara jela od heljde, kukuruznog, pšeničnog brašna koja
su se ranije pripremala u vodenici- navodi Bratislav Stanisavljević, direktor Doma kulture Vučje.
-Ovakvi događaji vraćaju nas korenima, podsećaju koliko je važno da čuvamo ono što nas čini posebnima, našu tradiciju, kulturu i
duh zajedništva -navodi dr Lidija Dimitrijević, zamenica gradonačelnika.
Manifestacija je održana uz podršku Grada
Leskovca.