„Dani vodenice“ – čuvar tradicije vučjanskog kraja

„Dani vodenice“ održani su po trinaesti put u

organizaciji Doma kulture Vučje. Ova manifestacija okupila je brojne meštane

ovog kraja, koji čuvaju tradiciju od zaborava.

Anđelka Gligorijević i Ikonija Stojilković, učenice Muzičke škole „Stanislav Binički“ u Leskovcu, izvedbom izvornih pesama otvorile su manifestaciju, a potom je program upotpunio Dečiji ansambl narodnih igara i pesama Doma kulture Vučje.

Tradicionalno, tokom manifestacije, širio se miris kačamaka, a posetioci

su mogli da probaju i domaću pitu, kao i proju.

Vodeničar Slaviša Mitić otkrio nam je koje brašno je najbolje za kačamak.

-Cilj ove manifestacije je da se sačuvaju od

zaborava sve kulturne i istorijske

vrednosti, kao što su stara jela od heljde, kukuruznog, pšeničnog brašna koja

su se ranije pripremala u vodenici- navodi Bratislav Stanisavljević, direktor Doma kulture Vučje.

-Ovakvi događaji vraćaju nas korenima, podsećaju koliko je važno da čuvamo ono što nas čini posebnima, našu tradiciju, kulturu i

duh zajedništva -navodi dr Lidija Dimitrijević, zamenica gradonačelnika.



Manifestacija je održana uz podršku Grada

Leskovca.





