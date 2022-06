Deca iz dijaspore gosti Leskovca do 2. jula

Patrijarh srpski Porfirije ugostio je danas u Patrijaršijskom dvoru decu iz dijaspore i njihove pratioce, pred njihov odlazak u Kamp RTS- a „Leskovac 2022”.

“Kada bih birao s kim i gde da provedem vreme ja ne bih imao dilemu. Ja bih rado iabrao da budem sa vama u kampu da čujem, da se naučim onome što sigurno ne znam a vi znate i imate kao iskustvo u zemljama u kojima živite. Važne su dve stvari a one su vas okupile: prva i najvažnija stvar je zajednica, da negujemo to jedinstvo, ljubav, prijateljstvo, osećanje da smo povezani, da negujemo iskustvo i saznanje da smo jedno. To učimo pre svega u porodici a onda možemo da prenesemo na svako mesto svoga života – u školi, sa drugovima, prijateljima. A drugo – sport je važna stvar zato što je sport vežba koja ima za cilj da učinimo sve što je potrebno, da damo najbolje od sebe, da budemo bolji od sebe, da rezultati naših mogućnosti budu najbolji mogući,” – kazao je danas patrijarh srpski gospodin Porfirije.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović koji je od početka podržavao ovu ideju, te nosilac zlatnog znamenja RTS Krosa se ovom prilikom zahvalio patrijarhu na gostoprimstvu i uputio mu poziv da poseti grad Leskovac.

“RTS Kros je specifičan po broju učesnika i jedinstvu svih gradova i opština u našoj zemlji. Tada sva deca školskog i predškolskog uzrasta učestvuju u trkama i u svet šalju sliku mladosti, pozitivne energije i zajedništva.

Naš grad će kao domaćin Kampa Leskovac 2022. dati sve od sebe da opravda dato poverenje, a ja kao ponosni nosilac najvećeg priznanja Zlatnika RTS Krosa imam još veću obavezu da se maksimalno posvetim organizaciji i postaram se da naši gosti, kao i svi do sada, iz našeg grada ponesu divne uspomene. Siguran sam da će sve aktivnosti proći u najboljem redu. Očekuje nas prijem na Vidovdan, kada tradicionalno imamo susret sa našim sportistima, proglašenje najboljih u društvu ministra prosvete Branka Ružića, a ja svim učesnicima želim da pre svega uživaju u predstojećim danima uz poruku:

„Granice ne postoje, što više sanjaš, dalje dosežeš“.”

Direktor Krosa RTS Stevan Kovačević je poželeo deci dobrodošlicu naglasivši da su oni predstavnici 6000 mališana koju su učestvovali u Krosu van granica Republike Srbije ove godine. On se zahvalio poglavaru Srpske pravoslavne crkve Porfiriju na gostoprimstvu i izdvojenom vremenu kao i gradu domaćinu i gradonačelniku Leskovca dr sci. med. Goranu Cvetanoviću.

Nakon prijema i blagoslova njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija deca Španije, Francuske, Italije, Danske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije i Republike Srpske krenula su put Leskovca gde će boraviti do 2. jula. Deca će biti smeštena u Domu učenika a za njih je pripremljen sadržajan i zanimljiv program i čitav niz sportskih, kulturnih, istorijskih, edukativnih aktivnosti budući da se organizatori RTS Krosa duže od tri decenije bave promocijom i negovanjem zdravih navika i zdravog stila života, učenjem o srpskoj tradiciji, kulturi i jeziku.