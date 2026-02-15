Decenija rada i postojanja portala Dnevnik juga

Dnevnik Juga obeležio je deceniju postojanja i rada svečanom proslavom upriličenom u prisustvu saradnika, prijatelja i brojnih gostiju.

Svečanost je započela minutom sećanja na Srđana Stamenkovića, urednika koji više nije među nama, a koji je dao nemerljiv doprinos razvoju i prepoznatljivosti ovog medija.

-Njegov rad, energija i profesionalni standardi ostali su trajna vrednost na kojoj Dnevnik Juga i danas počiva- istaknuto je ovom prilikom.

Tokom proteklih deset godina, Dnevnik Juga izrastao je u jedan od prepoznatljivih lokalnih medija na jugu Srbije, sa jasnom misijom – da donosi tačne, pravovremene i relevantne informacije iz Leskovca i regiona, prateći teme od značaja za građane.

Na svečanosti je istaknuto da iza ovog jubileja stoje posvećen rad, istrajnost i poverenje publike, ali i podrška saradnika i partnera koji su tokom godina doprinosili razvoju medija.

-Deset godina rada predstavlja važnu prekretnicu, ali i podstrek za dalji profesionalni razvoj, uz ostajanje vernim principima objektivnog i odgovornog novinarstva- ocenjuju u ovom mediju.