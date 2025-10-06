Dečija nedelja u leskovačkim ustanovama kulture – muzeju, biblioteci i pozorištu

Povodom Dečije nedelje, koja se obeležava od 6. do 12. oktobra, pod sloganom „Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram – i u bolji svet pretvaram!“, ustanove kulture na području Grada Leskovca pripremile su niz dešavanja za naše najmlađe sugrađane.

Narodni muzej u Leskovcu poziva mališane da pogledaju postavke, koje su u sledećoj nedelji otvorene samo za njih. Imaće tu mogućnost da u Gradskoj kući provedu dan i saznaju kako su živele porodice s kraja devetnaestog veka.

U Galeriji muzeja, priređena je izložba „Leta pre neta“, koju je pripremio Muzej nauke i tehnike, sa ciljem da pokaže kako su se deca zabavljala pre pojave interneta. U toku manifestacije „Dečija nedelja“ ulaz je besplatan za svu decu.

I Narodno pozorište u Leskovcu, tokom cele sedmice u više termina, organizuje besplatnu predstavu „Lepotica i zver“, u kojoj će moći da uživaju učenici osnovnih škola na području Grada Leskovca, kao i mališani iz Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ i privatnih vrtića.

Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ obeležiće Dečiju nedelju nizom radionica. U ponedeljak, 6. oktobra, sa početkom u 10 sati, biće održana radionica „Deda Trišin mlin“, zatim u isto vreme narednog dana, 7. oktobra, radionica na engleskom jeziku „Mesec i njegova baka“.

Treći dan ove manifestacije posvećen je akciji „Dobro došli prvaci“, kao i radionici „Strmoglavac u biblioteci“, dok će u četvrtak, 9. oktobra, mališani imati priliku da saznaju nešto više o bibliotečkim receptima i književnim kućicama. Naziv poslednje radionice, u kojoj će učestvovati mališani iz privatnih vrtića, u petak, 10. oktobra je „Dom je tamo gde je srce – Ježeva kućica“.

Ove radionice će se održati i u ograncima Biblioteke u Vučju, Predejanu, Pečenjevcu i Brestovcu.