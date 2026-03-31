Dečiji dispanzer preseljen na dve lokacije u Leskovcu





Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Doma zdravlja Leskovac zbog predstojećeg renoviranja i dogradnje preseljena je na dve lokacije. U pitanju su zdravstvena stanica broj 3 i Garnizona vojna ambulata na spratu, potvrdila je gostujući u jutarnjem programu Televizije Leskovac doktorka Suzana Mitić, v.d direktora Doma zdravlja Leskovac.



U zdravstvenoj stanici broj tri već uveliko se obavljaju pregledi. Za decu pedijatrijskog uzrasta preglede vrše lekari na prizemlju ove zdravstvene ustanove, gde je ujedno izmeštena i laboratorija i injekciono odeljenje. Deca školskog uzrasta svog izabranog lekara će potražiti u istoj ustanovi na spratu.

Preventivni pregledi, razvojno savetovalište i vakcinacija odvijaju se u Garnizonu vojne ambulante na spratu.



Inače, investicija rekonstrukcije i dogradnje Dečijeg dispanzera, vredna je oko 660 miliona dinara, a sredstva su obezbedili Ministarstvo za javna ulaganja, Ministarstvo zdravlja i Grad Leskovac.