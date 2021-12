Javno-komunalno preduzeća ”Vodovod” obaveštava korisnike da će, zbog radova na vodovodnim instalacijama u naselju Bobište u sredu i četvrtak 29. i 30. decembra, doći do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 9 do 15 časova i to na lokaciji od starog autoputa do kanala Bara.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.