Deponija u Gornjoj Jajini – višedecenijski ekološki problem 

Nedaleko od ulaza u Gornju Jajinu iz pravca Leskovca, sa leve strane puta, tačno preko puta seoskog groblja, ružan prizor – razbacane flaše, kese, najlon, komadi nameštaja, kartonske kutije i drugi otpad, koji je mahom plastični. U pitanju je divlja deponija, koja se uprkos apelima nadležnih u Savetu mesne zajednice, javno-komunalnim preduzećima i gradskim službama, iznova i iznova stvara. Pored toga što ruži sliku sela, predstavlja višedecenijski ekološki problem građana, ističu nadležni.

Reč je o lokaciji sa koje je tokom jula ove godine uklonjeno smeće, u okviru redovnih aktivnosti Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Leskovca, Javno-komunalnog preduzeća „Komunalac“, Odeljenja komunalne milicije i kompanije Por Verner Veber. U pitanju su vikend akcije uklanjanja divljih deponija i uređenja javnih površina, koje se u gradu na Veternici sprovode redovno od 2013. godine.

„Svake godine jednom do dva puta godišnje se u organizaciji lokalne samouprave očisti ova lokacija. Međutim, zbog nesavesnog ponašanja pojedinaca, moram to da kažem, dolazi do toga da je ovo opet deponija plastike, najlona, materijala koji se ne razgrađuje. Umesto da smeće bacaju u kontejnere, jer naglasiću da se deponovanje od strane PWW-a redovno vrši, mi ovde, na otvorenom prostoru, na ovaj način, zaista samo pravimo sami sebi problem. Da je to čvrst komunalni otpad, kao što je i zamišljeno – da bude neka zemlja, da bude neki šut, moglo bi da se posle nekog vremena poravnja i da dobijemo plato. Na ovaj način – zaista nesavesno“, ocenjuje Ivica Zdravković, predsednik Saveta Mesne zajednice „Gornja Jajina“.

Naš sagovornik dodaje da je neophodno nastaviti sa ovakvim akcijama i menjati svest građana.

„Moramo da apelujemo na savest ne samo meštana Gornje Jajine, nego i svih prolaznika, jer ovde otpad bacaju i građani iz okolnih mesta. Razmišljalo se o tome da ovo bude deponija čvrstog otpada, pa da se napravi plato, odnosno parking prostor koji bi koristili meštani prilikom dolaska na groblje. Međutim, u ovom slučaju imamo sve osim šuta. Apelujem opet na meštane da smeće bacaju na mesta koja su za to predviđena i ne zagađuju životnu sredinu, jer time samo štetimo i sebi i svojim bližnjima i svim građanima.“, zaključuje Zdravković.

Emisija štetnih gasova, raznošenje materijala vetrom ili atmosferskim padavinama, naseljavanje glodara i insekata, prenosilaca zaraznih bolesti, kao i nastajanje požara, naročito u letnjem periodu, sa emisijom toksičnih gasova, neki su od negativnih efekata ovakvih smetlišta. Svi oni za posledicu imaju zagađenost životne sredine, odnosno zemljišta, vazduha, podzemnih voda, a samim tim i narušavanje zdravlja građana – dokazano je naučnim saznanjima.

Divlje deponije definitivno predstavljaju pretnju ne samo po zdravlje ljudi već i po životnu sredinu, zbog čega raditi na edukaciji i razvijanju svesti građana, ali i nastaviti sa unapređenjem sistema upravljanja otpadom u Leskovcu, što uključuje i postavljanje dovoljnog broja kontejnera u svakom mestu.