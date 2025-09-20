Deponija u Žrtava fašizma na Hisaru uklanja se ovog vikenda

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca ovog vikenda sprovodi akciju uređenja javne površine na brdu Hisar.

Akcija obuhvata uređenje prilaznog puta, čišćenje staza, sakupljanja lišća, šišanje niskog rastinja kao i uklanjanje divlje deponije u ulici Žrtava fašizma.

Bez obzira na to što se smeće na ovoj lokaciji od strane nadležnih službi uklanja gotovo svakog meseca i postavljaju veliki sudovi za odlaganje, deponija se iznova i iznova stvara. Za rešavanje ovog višedecenijskog problema ključno je podizanje svesti građana.

Snežana Tasić Stojiljković, odbornica u Skupštini grada Leskovca i stanovnica ovog dela grada, apeluje na građane da ne bacaju smeće na mesta koja za to nisu predviđena.

Akcija je organizovana u saradnji sa JKP „Komunalac“ , Odeljenjem komunalne policije i kompanijom PWW.