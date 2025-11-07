Deset godina zatvora – kazna za ubistvo maloletnog Andrije Ilića iz Leskovca

Prvostepeno krivično veće Višeg suda u Leskovcu, je dana 07. novembra 2025. godine, donelo presudu kojom se optuženi A.N. iz Donjeg Stopanja, zbog postojanja opravdane sumnje da je dana 27.11.2024. godine, oko 14,00 časova u Leskovcu, u ulici Vlajković, preko puta Hemijsko – Tehničke škole, „Božidar Đorđević – Kukar“, lišio života oštećenog maloletnog I.A. iz Leskovca, oglašava krivim zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo i osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od deset godina.

Kako se dodaje u saopštenju, u kaznu se optuženom uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 27.11.2024. godine pa do upućivanja optuženog u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora.

Takođe, prema optuženom A.N. iz Donjeg Stopanja, koji se nalazi u pritvoru od 27.11.2024. godine po rešenju sudije za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu, produžen je pritvor do upućivanja optuženog u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka kazne zatvora u trajanju od deset godina, izrečene presudom Višeg suda u Leskovcu.

Protiv navedene presude dozvoljena je žalba preko ovog suda za Apelacioni sud u Nišu u roku od petnaest dana od dana prijema presude.

Protiv navedenog rešenja o produženju pritvora dozvoljena je žalba preko ovog suda za Apelacioni sud u Nišu u roku od tri dana od dana prijema rešenja.