Deseti javni čas stripa na četiri lokacije na jugu Srbije

Deseti po redu javni čas stripa održan je na četiri lokacije na jugu Srbije, između ostalog i u dvorištu Osnovne škole „Kosta Stamenković“ u Leskovcu. Organizator događaja je Škola stripa „Nikola Mitrović Kokan“, uz podršku grada Leskovca. Konferenciji u dvorištu pomenute obrazovne ustanove prisustvovao je i gradonačelnik Goran Cvetanović sa saradnicima.

Jug Srbije danas je bio u znaku devete umetnosti, koja je okupila oko 1800 učenika. Prema rečima organizatora, na ovaj način do sada se preko 15 000 mališana upoznalo sa stripom.

Ovaj događaj organizovan je u cilju prepoznavanja novih talenata, odnosno strip crtača. Takođe, povod je za druženje i socijalizaciju učenika kroz umetnost.



Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović podsetio je ovom prilikom na dosadašnja ulaganja u oblast obrazovanja realizovana za vreme odgovornosti aktuelnog rukovodstva. Kako je naveo, samo u Osnovnoj školi „Kosta Stamenković“ promenjena je stolarija, kompletno je sređen školski teren, zamenjeni su podovi u fiskulturnoj sali i uređen je toalet. Takođe, ovo je jedina škola gde su postavljeni i podzemni kontejneri.



Cvetanović je podsetio i da su prilazi do škole obezbeđeni sa svih strana. U proteklih nekoliko godina uređena je ulica Mare Đorđević, Devet Jugovića, a postavljeni su i trotoari od Sinkovca do ove osnovne škole. Takođe, uređeni su i park Devet Jugovića, mobiliijari za decu i vrtić. U okviru ove vaspitno obrazovne ustanove funkcioniše i streljana, a uređena je i trim staza.



