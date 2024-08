Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji distributivne mreže, sutra, 29. avgusta, u vremenu od 9 do 15 sati, bez električne energije će biti korisnici u Leskovcu, na sledećim lokacijama: Banatska, Borska, Dečanska, Negotinska, Toze Čiklovana, Pančevačka, Tamiška, Niška od broja 34 do broja 67, Predraga Markovića Alimpija od broja 1 do broja 34, obaveštavaju iz leskovačkog Ogranka Elektrodistribucije.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.