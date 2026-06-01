Devetogodišnji Vojin Đuričić niže uspehe na domaćim i međunarodnim fudbalskim turnirima

Devetogodišnji Vojin Đuričić, član Omladinskog fudbalskog kluba „Šampion“ u Leskovcu i Fudbalskog kluba „Crvena zvezda“ u Beogradu, ostvario je zapažene rezultate u proteklom periodu na međunarodnim nadmetanjima, odnosno turnirima u Srbiji i šire. O tome gde je sve učestvovao, koliko mu znače nagrade i koji su njegovi planovi za naredni period, razgovarali smo sa ovim mladim sportistom.

Kao član Omladinskog fudbalskog kluba „Šampion“ u Leskovcu, talentovani Vojin Đuručić, učestvovao je na turnirima u Trebinju, Skoplju, Zlatiboru. Učešće je uzeo i na takmičenju u Zaječaru, gde je proglašen za najboljeg igrača i strelca.

Sa Crvenom zvezdom, nastupio je ekipno i individualno na međunarodnim turnirima u Rumuniji, Kipru, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Bajinoj Bašti, gde je na pojedinim od navedenih takmičenja osvojio prvo mesto.

Kako ovaj mladi fudbaler ističe za Televiziju Leskovac, pored postignutih rezultata, na ovim nadmetanjima upoznao je i brojne fudbalere. Kao svog omiljenog izdvaja Lionela Mesija.

Vojina i u narednom periodu očekuju brojna takmičenja, a njegov cilj je, kako kaže, da postane još bolji fudbaler.

Inače, pored član Omladinskog fudbalskog kluba „Šampion“ u Leskovcu i Fudbalskog kluba „Crvena zvezda“ u Beogradu, učešće na ovim turnirima uzeli su članovi fudbalskih klubova poput „Olimpijakosa“, „Rome“, „Mančester sitija“, „Lacija“.