Dimitrije Jovanović iz Bogojevca osvojio prvo mesto na nadmetanju Mađarskoj

Dvanaestogodišnji Dimitrije Jovanović iz Bogojevca, inače član Gradskog atletskog kluba u Leskovcu, osvojio je prvu mesto u disciplini „1 km sportskog hodanja na putu“, na Međunarodnom atletskom mitingu u Mađarskoj. Sa Dimitrijem i njegovim trenerom razgovarali smo o ovom nadmetanju i atletici, koja je kao „kraljica sportova“, značajna za razvoj mladih.

Takmičenje u Mađarskoj okupilo je veliki broj mladih atletičara iz više zemalja sveta, među kojima su bili takmičari iz Hong Konga, Slovačke, Mađarske, Srbije, Španije. Dimitrije je, kako kaže za Televiziju Leskovac, na ovom nadmetanju trku započeo spremno. Oprezno je pratio i tempo rivala, kada je nakon 400 metara, preuzeo kontrolu nad trkom

Koliko je tebi važno takmičenje takmičenje?

Osvojio si prvo mesto, jedna velika nagrada tebe, tvoj rad i trud i za tvog trenera, generalno za klub. Koliko tebi sve to znači?

– Ovo meni previše znači, jer sada sam upisan na „google“ to za mene mnogo znači, ja sam presrećan. Naravno, i moj trener, uključujući moju školu i roditelje – kaže Dimitrije.

– Ja planiram da krenem što više i više sa radom. Da budem što bolji. Sledeće godine u Dudincu, naravno, ne mora da znači da će biti Dudince, ali probaću da hodam tri kilometra, odnosno tri hiljade metara – dodaje on.

Njegov trener Vladimir Savanović ističe da su za postizanje velikih rezultata neophodna i brojna odricanja. Za Dimitrija kaže da je vredan, poslušan i ambiciozan, što potvrđuju njegovi rezultati na nadmetanjima.

– To je jedan veliki podstrek za njegov dalji rad. Naravno da nas ovaj uspeh ne sputava na dalje ciljeve, čak podstiče – ističe Stevanović.

– Jula meseca sigurno ćemo boraviti na kampu „Talentovanih hodača Evrope“ na Kopaoniku. Radimo na tome da dovedemo sve relevantne faktore okolnih zemalja, balkanskih pa i nadalje. Biće tamo naša šampionka Mina Stanković, to je negd neki, da kažem kratkoročni cilj – navodi on.

Savanović naglašava i značaj podrške Grada Leskovca.

– Ove godine je budžet kluba porastao uz sve resurse i uslove koje smo zadržali od prošle godine. Imamo fantastične uslove, pogotovo za zimski trening. Što se tiče letnjeg dela, radi se na tome i mislim da je projekat atletske staze u planu.

Razgovarajte o tim lepim temama sa našim gradskim većnikom za sport koji je uvek tu za nas – Aleksandar Pejčić, koga ovom prilikom pozdravljam, naravno i gradonačelnika Gorana Cvetanovića – dodaje on.

Inače, Dimitrije je na ovom nadmetanju bio brži za 5 sekundi, u odnosu na rezultat koji je postigao početkom marta na mitingu u Dudincu.