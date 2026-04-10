Divlje deponije sve veća pretnja zdravlju građana

U mesnoj zajednici „Veternica“ u Leskovcu, u poslednjih godinu dana sve je izraženiji problem nepropisnog odlaganja otpada. Na više lokacija mogu se videti gomile građevinskog materijala, plastičnih flaša i raznog komunalnog smeća, što značajno narušava izgled i kvalitet života u ovom kraju.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se u neposrednoj blizini nalaze škole i vrtić. Ovakvo okruženje može imati nepovoljan uticaj na zdravlje i razvoj dece, ali i na sve stanovnike ovog područja.



Dodatni problem predstavlja učestalo paljenje otpada, naročito guma, čime se u vazduh oslobađaju štetne materije. Ovakve aktivnosti direktno ugrožavaju zdravlje ljudi i doprinose zagađenju životne sredine.

Iako nadležne službe redovno sprovode akcije čišćenja, problem se uporno ponavlja. Nesavesno ponašanje pojedinaca dovodi do toga da se očišćene površine vrlo brzo ponovo pretvaraju u divlje deponije.

Zbog svega navedenog, neophodno je podići svest građana i pojačati kontrolu kako bi se ovaj dugogodišnji problem konačno rešio.

Upravo zbog toga, rešenje ovog problema ne može biti isključivo u nadležnosti komunalnih službi, već zahteva odgovorno ponašanje svih građana. Svaki pojedinac ima ulogu u očuvanju prostora u kome živi. Odlaganje otpada na mestima koja nisu za to predviđena nije bezazlen prekršaj, već postupak koji ima dugoročne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Samo zajedničkim delovanjem moguće je sprečiti dalje stvaranje divljih deponija i obezbediti zdravije i bezbednije okruženje za sve.

Posebna odgovornost leži i na preduzetnicima i pravnim licima koja posluju na ovom području. Nepropisno odlaganje građevinskog i drugog otpada predstavlja kršenje zakonskih propisa i nosi sa sobom ozbiljne posledice. Poslovanje koje ne vodi računa o životnoj sredini direktno utiče na kvalitet života lokalne zajednice, ali i na ugled samih firmi.

Zbog toga, neophodno je da privredni subjektemi postupaju u skladu sa važećim propisima, koriste usluge ovlašćenih operatera za upravljanje otpadom i svojim primerom doprinesu rešavanju ovog problema.

Samo odgovornim odnosom svih – kako građana, tako i privrede – moguće je trajno ukloniti divlje deponije i očuvati životnu sredinu za buduće generacije.

