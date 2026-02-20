Dizel i benzin skuplji za 2 dinara

U Srbiji će u narednih sedam dana maloprodajne cene goriva biti za dva dinara više, pa će litar evrodizela koštati 198 dinara, a litar benzina 179 dinara, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava su dužni da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.