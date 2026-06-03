Do 12:30 časova ukupno 32 škole prijavile dojave o bombama Policijskoj upravi Leskovac, oglasio se MUP i Ministarstvo prosvete

Do 12 časova i 30 minuta Policijskoj upravi Leskovac prijavljene su dojave o postavljenim bombama u 32 škole na ovom području. Kako nam je potvrđeno, deca su evakuisana i preduzete sve neophodne mere.

U Policijskoj upravi nam je potvrđeno da su u toku dana, nakon pretećeg poziva, takođe evakuisani i zaposleni u zgradi osmospratnice.

Ministarstvo prosvete danas je povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije, saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne.

U saopštenju MUP-a se precizira da je u cilju zaštite učenika i zaposlenih potrebno da u ovakvim slučajevima škole odmah obaveste policijsku upravu i postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo prosvete apeluje da se poštuju sve usvojene bezbednosne procedure i da se izbegava širenje panike.