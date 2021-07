Do kada će deo Bulevara oslobođenja biti zatvoren za saobraćaj zbog leskovačkog Karnevala?

Zbog održavanja leskovačkog Karnevala od danas pa do kraja nedelje deo Bulevara oslobođenja biće zatvoren za saobraćaj i to na sledeći način.

Od raskrsnice kod Tehnološkog fakulteta do raskrsnice sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića, odnosno kod nekadašnje Robne kuće, saobraćaj neće biti moguć od 7. do 11. jula u periodu od 8 pa do 14 sati.

Deo Bulevara oslobođenja od raskrsnice sa ulicama Vojvode Mišića i Koste Stamenkovića, do raskrsnice sa ulicom Ivana Milutinovića, biće zatvoren za saobraćaj 9. jula, od 18 časova pa do ponoći, a sutradan 10. jula od 15 sati do ponoći.

Autobuska stajališta „Jugoplastika“ i „Robna kuća“ privremeno se stavljaju van upotrebe 9. jula od 18 do 24 sata i 10. jula od 15 do 24 časa.

Saobraćaj će se u ovom periodu odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i po regulilsanim alternativnim pravcima i izboru samih učesnika u saobraćaju.