Do kraja septembra besplatna agrohemijska analiza zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije pokrenulo je krajem avgusta akciju besplatne agrohemijske analize zemljišta, koja će biti završena do kraja ovog meseca. Prema rečima stručnjaka iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac, ova analiza je veoma važna, jer se time utvrđuje zastupljenost hranivljivih materija u zemljištu.

Poljoprivrednici koji žele da iskoriste ovu mogućnost treba da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstavo, a nakon što se obrate Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službei Leskovac , njihovi stručnjaci izlaze na teren i uzimaju uzorke.

„Ono što je jako bitno kako bismo mi sa određene parcele uzeli uzorak za besplatnu agrohemijsku analizu zemljišta jeste da je predmetna parcela, za koju uzimamo uzorak, upisana u setvenu strukturu, odnosno da je prijavljena u Upravi za trezor. Poljoprivredno gazdinstvo ima pravo na maksimalno tri uzorka ove godine, za besplatnu agrohemijsku analizu. Kada su u pitanju voćarske i vinogradarske kulture, uzimamo po dva uzorka sa jedne parcele, prva dubina je od 0 do 30 cm, i druga dubinaa je od 30 do 60 cm. Kada su u pitanju ratarske i povrtarske kulture i zasadi jagode, zbog dubine korenovog sistema uzima se po jedan prosečan uzorak do 30 cm dubine“, navodi Jelena Stojiljković, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo.

U slučaju voćarskih i vinogradarskih kultura, pošto su u pitanju višegodišnji zasadi, stručnjaci savetuju da se uzorkovanje zemljišta obavi po završetku vegetacije.