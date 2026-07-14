Dodela jednokratnih novčanih nagrada najboljim učenicima, studentima i mladim talentima

Ukupno 39 rešenja o dodeli jednokratnih novčanih nagrada učenicima, studentima i mladim talentima vlasotinačke opštine, podeljeno je danas u ovoj lokalnoj samoupravi. Novčane nagrade je uspešnim Vlasotinčanima uručio predsednik Bratislav Petrović.

– Čestitam, najpre, svim dobitnicima ovih nagrada na uloženom trudu radu i zalaganju jer je to dovelo do rezultata koje mi danas nagrađujemo. Čestitam i roditeljima jer uspeh vaše dece je, neizostavno i vaš uspeh, a lokalna samouprava je ponosna na sve vas. Život nosi različita iskušenja, ali i brojne šanse i prilike da ostvarite svoje male ili velike snove. Znanje je kapital koji vam niks ne može oduzeti i zato treba da ga iskoristite na najbolji način – istakao je predsednik Petrović.









Uskoro opširnije.