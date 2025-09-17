Dodeljeni ugovori udruženjima u Vlasotincu

Predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović uručio je ugovore predstavnicima udruženja čiji su projekti i programi odobreni na konkursu.

-Konkurs koji smo upravo završili odnosi se na deo kulturno-istorijskog nasleđa i tradicije, ovde smo opredelili dva i po miliona dinara, a biće u najskorije vreme raspisan još jedan konkurs za udruženja koji će

obuhvatiti širok dijapazon tema od javnog interesa i za njega smo opredelili još dva miliona dinara – rekao je Petrović.

Na prvom od dva konkursa namenjenih udruženjima odobreno je 19

projekata.