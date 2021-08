Dodeljenje prvi kartice „Cene minus za 3+“

Svečana podela kartica „Cena minus za tri plus“ organizovana je u Narodnom pozorištu u Leskovcu za 618 porodica sa područja grada koje su se do sada prijavile. Dobijanjem ponosne kartice ostvaruju se finansijske olakšice prilikom plaćanja robe ili usluga kod 111 privrednih subjekata, 6 sportskih klubova i tri ustanove kulture u Leskovcu.

Ideja Pokreta za decu “Tri plus“ je da se promeni svest u društvu o važnosti poboljšanja položaja porodica sa troje i više dece. Poenta svega je, kako je rečeno, borba protiv bele kuge – najvećeg neprijatelja Srbije.

U ime svih porodica, zahvalila se Tatjana Gavrilović, majka koja se prva prijavila za dobijanje kartice.

Porodice sa troje i više dece, koje do sada to nisu učinile, mogu da i ubuduće podnesu zahtev za izdavanje ove kartice. Podsetimo, Leskovac se priključio Pokretu za decu “Tri plus“ sredinom februara i u ovu svrhu izdvojio više od 30 miliona dinara. Sa skupa iz Narodnog pozorišta upućen je poziv i svim preduzetnicima koji to nisu učinili da se priključe programu.