Donacija Centru za socijalni rad u Leskovcu

Novosadsko Udruženje „Vitezovi osmeha“ koje se bavi humanitarnim radom, donirali su Centru za socijalni rad u Leskovcu pakete pomoći u vidu dečije opreme i hrane, namenjenu najmlađim korisnicima, odnosno roditeljima koji se nalaze na evideniciji ove ustanove. Za humanitarnu akciju, pomenuto Udruženje izdvojilo je oko 3 hiljade evra.

Ova donacija sastoji se od osnovnih higijenskih sredstava i prehrambenih proizvoda, poput pelena i kašica, koji su namenjeni najmlađim korisnicima. Prilikom uručivanja, donatori su istakli da akcije ovog tipa realizuju godinama kako na jugu Srbije, tako i u drugim gradovima i opštinama, a sve u cilju pružanja pomoći najosetljivim kategorijama stanovništva. Udruženje „Vitezovi osmeha“ čini tim sastavljen od defektologa, inženjera, profesora.

Boban Ilić, zamenik direktora Centra za socijalni rad u Leskovcu naglasio je značaj dugogodišnje saradnje sa ovim udruženjem.

Inače, pored leskovačkog Centra za socijalni rad, paketi pomoći su prethodno uručeni predstavnicima ovih ustanova u Medveđi i Bojniku.