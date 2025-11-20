Došlo do izlivanja Južne Morave u Grdelici, nadležni na terenu

Nadležne službe su trenutno na terenu u Grdelici, gde prate stanje reke Južne Morave koja je u porastu.

Prema informacijama sa terena, od 13 časova došlo je do izlivanja dela reke na kolovoz u ulici Bore Pešića.

Situacija se kontinuirano prati i službe su u pripravnosti da, ukoliko bude potrebe, odmah reaguju.

Rekom gazduje preduzeće „Srbijavode“.

Apeluje se na građane da budu oprezni.

U slučaju potrebe, mogu se obratiti Vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193, kao i nadležnima u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama.