dr Ivana Mitić ZZJZ: Voda na kupalištu u Vlasotincu nije puna fekalnih bakterija

Povodom objava na društvenim mrežama da voda na kupalištu u Vlasotincu nije bakteriološki ispravna, saopštenjem za javnost oglasila se primarijus doktor Ivana Mitić, specijalista higijene u Zavodu za javno zdravlje Leskovac. Saopštenje vam prenosimo u celosti.

„Kako me je neformalna grupa građana „Bitka za Vlasinu“ optužila da sam lažirala sanitarne izveštaje i time direktno ugrozila zdravlje kupača, imam profesionalnu i moralnu odgovornost da razjasnim činjenice, ukoliko su ostale nejasne, jer sam potpisala stručno mišljenje.

1.Reka Vlasina, pa i samo kupalište iznad brane, nisu prepuni fekalnih bakterija. Postoji suštinska razlika između ukupnih koliformnih bakterija i koliformnih bakterija fekalnog porekla, čiji su glavni predstavnici Escherichia coli i crevne streptokoke. Fekalne bakterije su u svim ispitivanim uzorcima vode za kupanje reke Vlasine u granicama dozvoljenih. Ukupne koliformne bakterije su uobičajeno prisutne u našem okruženju i generalno nisu štetne. To su saprofitne bakterije kojih normalno ima u crevima ljudi i životinja, u vodi i zemljištu. One su opšti parametri njihovo prisustvo u vodi ukazuje da voda može biti kontaminirana bakterijama koje mogu biti štetne po zdravlje ljudi. Zato se rade dalja ispitivanja i traže koliformne bakterije fekalnog porekla, koje su patogene i čije prisustvo ukazuje da voda može biti zagađena životinjskim ili ljudskim ostacima. Specifičan su parmetar i predstavljaju opasnost jer mogu da izazovu zarazu i oboljevanje ljudi.

Rezultati su, opreza radi, ponovljeni nakon 8 dana kako bi se proverile vrednosti fekalnih koliformnih bakterija (Escherichia-e coli i crevih streptokoka) i sa sigurnošću dalo stručno mišljenje da je voda bezbedna za kupanje. Iz tih razloga je moje mišljenje i preporuka u prvom Izveštaju o ispitivanju OV-2026-113 bilo da voda nije za kupanje. Kako postojeći propisi u Srbiji ne razmatraju zdravstvene parametre i nisu doneti sa aspekta uticaja na zdralje ljudi, konsultovala sam se sa kolegama specijalistima iz referentne ustanove Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i kolegama iz Instituta za javno zdravlje Niš, koji su me uputili na važeću Direktivu Evropskog parlamenta koja se odnosi na površinske vode za kupanje, u skladu sa Stručno metodološkim uputstvom. Analiziranjem rezultata iz prethodnih godina, utvrdila sam da ni u jednom uzorku nije bilo odstupanja u pogledu vrednosti fekalnih bakterija i parametara štetnih po zdravlje ljudi.

Svoje drugo stručno mišljenje u Izveštaju OV-2026-118 sam bazirala ne samo na preporukama važeće Direktive već i na epidemiološkim podacima dobijenih iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti da u protekloj godini, kao i u prethodne četiri godine, nije bilo pojava epidemija ni pojedinačnih oboljevanja od crevnih zaraznih bolesti koje bi mogle da se dovedu u vezu sa vodom za kupanje na teritoriji opštine Vlasotince.

Stručno mišljenje lekara specijaliste higijene ne formira sesamo na osnovu jednog parametra, već se sagledava skup parametara i činjenica prvenstveno onih koje imaju uticaja na zdravlje ljudi, uz uvažavanje raspoložive stručne literature, nacionalne i strane zakonske regulativei postojećeg iskustva, na šta me obavezuje i Stručno metodološko uputstvo Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Uvažavam brigu građana, ali optužbe bez dokaza unose nepotrebnu konfuziju u sferu u kojoj poslednju reč mora da ima struka. Kao lekar specijalista higijene sa višedecenijskim iskustvom uvek stojim na raspolaganju za pružanje bližih informacija i stručne pomoći svim građanima Jablaničkog okruga i nečasno je okarakterisati me da sam sklona kriminalnim prevarama, imajući u vidu da sam ceo svoj život posvetili struci i zaštiti zdravlja građana ovog okruga. Osim što je nečasno, dovoljno je i za pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka ukoliko se optužbe bez dokaza nastave.“