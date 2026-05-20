Dragana Belenzada i ubuduće direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Funkciju direktorke Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga i ubuduće će obavljati Dragana Belenzada, koja je i prethodnih osam godina bila na čelu ove regionalne institucije. Ovo je odlučeno na sednici Skupštine Centra, na kojoj su razmatrani rezultati rada, kao i projekti čija će realizacija uslediti, ukupne vrednosti preko 2,5 miliona evra.

Tokom prethodnog mandata direktorke Belenzada unapređeni su partnerski odnosi sa svim institucijama i organizacijama. Realizovan je i veliki broj projekata, a obim finansijskih sredstava opredeljen za te namene je veći nego u ranijem periodu, istaknuto je prilikom reizbora.

Unapređeni su i mehanizmi podrške zapošljavanju i mobilnosti radne snage, a po prvi put je organizovan prekogranični sajam zapošljavanja. Podstaknut je razvoj ženskog preduzetništva i time smanjene barijere, proširene poslovne mogućnosti, i poboljšane digitalna i finansijska inkluzija.

Kroz aktivnosti predkontrole, odobravanja i naknadne kontrole namenskog trošenja sredstava opredeljenih od strane Ministarstva privrede, Razvojne agencije i Fonda za razvoj Republike Srbije, Centar je omogućio direktnu podršku privrednicima u iznosu od 6. 926.000 evra.

Među podržanim projektima je “Iz prošlosti u budućnost”, koji podrazumeva unapređenje i očuvanje zajedničkog kulturnog i privrednog nasleđa kroz aktivaciju istorijskog lokaliteta Muzeja tekstila u Leskovcu. Tu su i projekti “Spark”, “Putevi ka prosperitetu”, kao i “Jednaka prava za sve”.

Direktorka Belenzada poidsetila je na prethodne projekte koji su bili usmereni na IPA 1 i IPA 2 strategije, poput održivog razvoja, konkurentnosti, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i društvenog razvoja.

Pored izbora direktora, na zasedanju je usvojen i zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Centra.