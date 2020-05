Druga faza gasifikacije uskoro gotova

Radovi na izgradnji gasovodne mreže koja se na teritoriji grada Leskovca postavlja u dva pravca, trebalo bi da budu završeni do kraja sledeće nedelje. Ovaj projekat vredan 66 miliona dinara, u potpunosti finansira preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema “Jugorosgas”, a izvođač radova je firma Hidrosistem Vlasotince. Do sada je postavljeno 3,8 kilometara mreže.

Cevi su postavljene na deonici od Ugostiteljskog kompleksa “Apostolović” preko ulice Solunskih ratnika do Sportsko- rekreativnog centra “Dubočica”, a dok se radovi od Leteksovog mosta preko Bulevara Nikole Pašića do kotlarnice Javno-komunalnog preduzeća “Toplana” u naselju Dubočica privode kraju. Treća linija gasovoda do Zelene zone biće naknadno urađena kada budu rešeni imovinsko-pravni odnosi.

Prednosti korišćenja prirodnog gasa u odnosu na ostale energente su brojni: pored toga što je jedan od najjeftinijih, nemerljiv je doprinos u smanjenju zagađenja životne sredine kada je reč o upotrebi ovog energenta.

Po završetku ovog projekta industrijskim potrošačima biće omogućeno da se o trošku Jugorosgasa priključe na novoizgrađeni gasovod. Izvesno je da će se aneksom postojećeg ugovora radovi proširiti kako bi se bili priključeni i Dom zdravlja, Opšta bolnica i Policijska uprava.