Druga nedelja „Leta u Vlasotincu“

U drugoj nedelji „Leta u Vlasotincu“, manifestacije koju organizuje Kulturni centar, večeras od 20.30 u dvorištu ove ustanove biće promocija književnog stvaralaštva Vanje Bulića.



U utorak 7.jula, na istom mestu i u isto vreme, nastupiće mešoviti hor „Skobaljić“ iz Leskovca. U sredu 8.jula od 20 sati u Galeriji Kulturnog centra biće otvorena izložba „Naš svet srpskih velikana“u organizaciji Udruženja za pomoć osobama ometenim u razvoju „Naš svet“. U četvrtak 9.jula, u dvorištu Kulturnog centra od 20.30 nastupiće Filip ŽMAHER. Petak subota i nedelja, 10-12.jul, rezervisani su za Vlasinafest u organizaciji Turističke organizacije opštine Vlasotince.