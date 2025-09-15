Drugi produženi upisni rok na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu za 2025/2026 godinu počinje 17. septembra i trajaće do 26. u ovom mesecu, obaveštavaju iz ove visokoškolske ustanove.

Prijavljivanje kandidata trajaće od 17. do 19. septembra, a polaganje prijemnog ispita biće 22. septembra u 9 časova. Kandidati će moći da izaberu test iz jednog od četiri ponuđena predmeta, matematike, fizike, hemije ili crtanja. Preliminarna rang lista biće objavljena 22. septembra u 14 sati, a konačna dva dana kasnije, 24. septembra u istom terminu. Upis kandidata će se obaviti 25. i 26. septembra, u vremenu od 9 do 13 sati.